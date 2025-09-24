Grave incidente di caccia – a riportarlo è UmbriaTV – nella giornata di mercoledì nella zona di Badiola (Marsciano), dove un cacciatore 40enne è stato raggiunto da un pallino di piombo ad un occhio, a seguito da un colpo sparato probabilmente da un altro cacciatore che potrebbe non essersi accorto dell’accaduto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza e quindi operato al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, dove i sanitari stanno facendo il possibile per salvare l’occhio lesionato. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.