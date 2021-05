È scivolata in una scarpata riportando lesioni ad una spalla e al torace, con ricovero all’ospedale di Gubbio per tutti gli accertamenti del caso. Protagonista della vicenda una donna di circa 70 anni nella mattinata di domenica, intorno alle 9.30: a recuperarla in località Camporeggiano – lungo il vecchio tracciato della ferrovia – sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio con tecniche Saf. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118.

