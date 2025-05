Intervento dei vigili del fuoco di Perugia, nella giornata di giovedì a Corciano, per salvare un cagnolino che, all’interno di una proprietà privata, era rimasto intrappolato in uno scolo di fognatura. Il personale del 115 è riuscito a trarre in salvo l’animale – che si chiama ‘Pippo’ – recuperato in ottime condizioni.

