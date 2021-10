Calcinacci dal viadotto ‘Olmo’: il traffico torna alla normalità

Traffico in tilt lungo il raccordo Perugia-Bettolle, nel primo pomeriggio di martedì, a causa della chiusura, per«motivi di sicurezza», del viadotto Olmo. La viabilità è stata bloccata infatti in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe code. Sul posto ci sono i tecnici dell’Anas che stanno svolgendo verifiche sull’infrastruttura, dopo che un cittadino avrebbe segnalato il distacco di parti di intonaco. Intervenuta immediatamente anche la polizia stradale, che ha provveduto al blocco temporaneo del traffico in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del viadotto.

Aggiornamento Anas martedì ore 17.17

Alle ore 17.17 di martedì, Anas informa che «è stata riaperta completamente anche la carreggiata in direzione Bettolle/Firenze. Il traffico è regolare in entrambe le direzioni».

Aggiornamento Anas martedì ore 15.11

Alle 15.11 di martedì Anas comunica che «sul raccordo Perugia-Bettolle è stata riaperta la carreggiata in direzione Perugia – Ponte San Giovanni, tra Corciano e Ferro di Cavallo. Sulla carreggiata in direzione Bettolle è in fase di riapertura la corsia di sorpasso, mentre resterà temporaneamente chiusa la corsia di marcia per permettere il completamento delle verifiche tecniche».

Aggiornamento Anas martedì ore 15

Poco prima delle ore 15 di martedì Anas informa che «sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Corciano, in provincia di Perugia. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. La chiusura è stata disposta dalla questura di Perugia, e attuata dalla polizia Stradale, per motivi precauzionali in seguito al distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo superficiale dal viadotto ‘Olmo’. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas per le verifiche del caso, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Attualmente il tratto è in fase di riapertura con transito consentito sulle corsie di sorpasso, mentre resterà temporaneamente chiusa la corsia di marcia in entrambe le carreggiate per permettere il completamento delle verifiche necessarie alla riapertura totale».