Calcio a Terni, San Giovanni Bosco in aiuto alle famiglie

Quota mensile per l’intera durata della stagione 2021-2022 gratuita. La decisione è dell’Asd San Giovanni Bosco – Scuola Calcio Riccardo Zampagna con il sostegno del comitato Fair Play Umbria: in questo modo c’è volontà di dare supporto concreto alle famiglie ternane. L’iniziativa è rivolta ai bambini nati dal 2011 al 2016.

L’attività

L’attività sportiva inizierà il 6 settembre e terminerà il 30 giugno 2022 negli impianti della parrocchia San Giovanni Boco di Campomaggiore, in via delle Terre Arnolfe vicino la palestra del ‘Fatati’ e al Csi Village di via Narni. Per informazioni ci si può rivolgere al 3495305646 (segreteria) o 3203444988 (vicepresidenza).

La motivazione

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad alcuni imprenditori locali: «Riteniamo di dare un forte messaggio – le parole del presidente Maurizio Orlando – di solidarietà e vicinanza alla comunità della nostra città. L’esercizio della pratica sportiva è un diritto fondamentale per ciascuno, soprattutto per i nostri ragazzi. La nostra realtà è stata da sempre molto sensibile al tema della solidarietà, lo dimostrano le numerose iniziative fatte nel periodo più duro della pandemia». La società sottolinea che «prosegue nel solco di una concezione responsabile dello sport, inteso come trasferimento di valori e costruzione dei cittadini del domani. Su queste basi le ragioni dell’impegno di tanti volontari, che da anni si impegnano nella associazione sportiva».