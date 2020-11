Calcio e Covid, la D si ferma: solo i recuperi

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Consiglio del Dipartimento Interregionale, ha di fatto sospeso i campionati di Serie D rinviando le giornate fino al 22 novembre e stabilendo di dare priorità ai recuperi, per garantire evidentemente la regolarità del campionato.

I recuperi

Nelle giornate 8-15-18-22 novembre saranno disputate le gare fino ad oggi rinviate. Sul sito c’è il calendario: le umbre scenderanno in campo non prima del 18 novembre, quando dovranno essere recuperate le partite Montespaccato-Foligno e Flaminia-Tiferno. Il 22/11 Trestina-Scandicci. Successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato.

Cannara-Pianese, rischio rinvio

Il Cannara non deve fare recuperi, ma potrebbe dover rigiocare la gara di domenica scorsa vinta dal Cannara sulla Pianese per 2-0. I rossoblù umbri attendono gli sviluppi del reclamo presentato dalla società toscana a causa dell’espulsione, dopo appena 10 minuti di gioco, dell’attaccante toscano Zini, maglia numero 10, reo secondo l’arbitro Russo di Torre Annunziata di aver colpito con un pugno alla schiena il centrocampista cannarese Mattia.

Episodio avvenuto proprio sotto gli occhi dell’assistente Siracusano di Sulmona che ha indotto l’arbitro al rosso diretto. A commettere la scorrettezza però, come appare evidente dalle immagini, è stato il numero 8 Ghini. E infatti il Giudice sportivo ha comminato proprio la squalifica al numero 8, presumibilmente in base alle immagini televisive. Anche su questa ipotesi, la Pianese ha chiesto la ripetizione della gara per errore tecnico. Il Cannara, dal canto suo, si dice tranquillo del risultato acquisito sul campo, che la proietta per altro in vetta alla classifica momentanea di serie D, al netto di molte gare ancora da giocare.