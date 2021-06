Perugia, Alvini firma e Santopadre spiega. Venerdì parla Caserta

Diramata la matassa, messa ogni casella grosso modo al suo posto, dopo tante parole a coprire il silenzio delle versioni ufficiali, giunge il momento delle note e delle conferenze stampa. Ha cominciato il Perugia, ufficializzando prima la rescissione con Caserta (lunedì) poi l’accordo con Massimiliano Alvini, nuovo allenatore del Grifo.

La conferenza di Santopadre

Alvini non parlerà subito. Lo farà invece Massimiliano Santopadre. Subito dopo l’annuncio del nuovo tecnico, infatti, è stata annunciata per giovedì 17 giugno (ore 16:30) una conferenza stampa del presidente: fatale che il tema sarà il divorzio da Fabio Caserta. Probabile che il patron voglia fornire la sua versione dei fatti e richiamare – come spesso fa – tutti alla compattezza, eventualmente spiegando anche quale potrà essere il campionato del Grifo nella prossima stagione. La conferenza, riservata esclusivamente ai media, avverrà in presenza, ma sarà possibile seguirla anche in streaming.

E venerdì Caserta risponderà

Si annuncia un botta e risposta perché il giorno dopo – venerdì – c’è la presentazione di Caserta. E senza dubbio i giornalisti campani riporteranno al tecnico anche le dichiarazioni del presidente. Chissà se dal confronto delle due versioni si capiranno anche con maggiore precisione i contorni di una vicenda che ha ancora molti punti oscuri, se non altro perché nessuno ancora ne ha parlato. Uno di questi è quello economico: in un mondo ipermediatico come quello del calcio, gli emolumenti sono ancora un tabù e non se ne parla. Per cui si dà spazio a spifferi e illazioni. Ad esempio, non è chiaro se in terra sannita davvero Caserta prenderà grosso modo lo stipendio di Perugia (avallando così la tesi che la sua decisione sia soprattutto di principio) oppure se davvero il suo compenso sarà più che raddoppiato (e in tal caso, accanto al principio e al progetto tecnico andrebbero messi anche i soldi, che è argomento solido e rispettabilissimo).

Ritiro a Cascia

Intanto, nonostante l’addio inatteso dopo la vittoria del campionato, Caserta tornerà in Umbria prima del previsto: fissato per giovedì 15 luglio, infatti, il ritiro di Cascia, che si concluderà il 31 luglio.