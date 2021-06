Perugia-Caserta, contratto risolto. Ora la firma di Alvini

Telenovela chiusa. Fabio Caserta lunedì pomeriggio ha rescisso il contratto che lo legava per altri due anni con il Perugia: l’orma ex tecnico del Grifo è uscito per l’ultima volta dalla sede di Pian di Massiano poco prima delle 19. Ora la società di Massimiliano Santopadre può annunciare l’arrivo di Massimiliano Alvini: l’allenatore 51enne di Fucecchio firmerà per un anno con opzione di rinnovo.

Le strade si separano



«Il Perugia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Caserta. Al tecnico e al suo staff il club augura le migliori fortune professionali». Con Caserta in sede c’erano il vice Salvatore Accursi, il preparatore Francesco Chinnici e il collaboratore Pasquale D’Inverno: ad attenderli c’è il Benevento. Termina così una vicenda che ha tenuto banco per quasi due settimane post sconfitta in supercoppa con la Ternana.