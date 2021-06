Perugia, si sblocca la telenovela Caserta. Ora Alvini per il Grifo

Giorni di incertezza e tira e molla. Alla fine, a fatica, c’è il ‘patto’ con Massimiliano Santopadre: Fabio Caserta sarà il nuovo allenatore del Benevento dopo l’accordo trovato per la risoluzione con il Perugia. A lanciare la notizia nel pomeriggio di venerdì è stato Gianluca Di Marzio: l’avventura con i campani per lui inizierà martedì. Ora via libera per l’arrivo di Massimiliano Alvini al Grifo.

La news di Di Marzio

«Tutto pronto per l’arrivo del nuovo allenatore al Benevento, sarà Fabio Caserta, che ha trovato l’accordo con il Perugia e il suo presidente Santopadre per la risoluzione del contratto. Da martedì Caserta inizierà la sua nuova avventura in giallorosso»: il lancio è delle 16.51.

Caserta lunedì a Perugia per firmare la risoluzione

A ruota la notizia è stata rilanciata dai principali siti umbri e anche da quelli beneventani, in particolare la media company vicina al presidente Vigorito; segno che la notizia ha un suo solido fondamento: «L’allenatore lunedì sarà in terra umbra per firmare la risoluzione contrattuale. Dopotutto – puntualizzano su Ottopagine.it – anche il Benevento aveva fatto capire che bisognava non perdere altro tempo».

L’anticipazione di umbriaon.it

Chi arriva con Alvini

Se con Caserta il Grifo perderà quasi certamente pure Elia, che potrebbe seguire il tecnico calabrese a Benevento, con l’arrivo di Massimiliano Alvini potrebbero arrivare alcuni suoi pupilli: si parla di Igor Radrezza, che come Elia è un trequartista (autore nella passata stagione di 3 gol e 5 assist) e Ivan Varone, centrocampista napoletano 29enne. Non è ancora chiaro se il nuovo allenatore porterà con sé qualcuno dello staff o, a parte il vice Renato Montagnolo, accetterà le persone che la società gli propone.