di Giovanni Cardarello

La notizia non è ancora ufficiale, lo sarà in giornata, al massimo venerdì dopo aver completate gli adempimenti sanitari e burocratici. Ed è una notizia che, oltre a far felici tifosi e appassionati del Perugia, mette al centro dell’attenzione il lavoro e la perizia del direttore sportivo del Grifo Mauro Meluso.

Un direttore sportivo che, chiusa la sessione estiva del calciomercato con un bilancio sportivo decisamente in chiaroscuro, a fuochi spenti riesce a piazzare la zampata vincente. Una zampata che gli permette di battere la concorrenza di club ‘muscolosi’ come Union Brescia e Salernitana e di portare a Pian di Massiano Linas Mėgelaitis, centrocampista classe 1998 della nazionale della Lituania.

Mėgelaitis venerdì sera a Pesaro ha giocato con la maglia del Rimini a cui era legato dal 2023 indossando la fascia di capitano, ma la mattina dopo, a seguito delle note vicende societarie, ha rescisso il contratto che lo legava alla società biancorossa.

Parliamo di un centrocampista centrale completo, capace di ricoprire più ruoli del settore sia in fase difensiva che offensiva. Essenzialmente gioca come mediano davanti alla difesa, dove ha la peculiarità di intercettare i passaggi, recuperare i palloni e fare da filtro per proteggere la linea difensiva.

Il lituano, inoltre, possiede una buona visione di gioco e un’ottima tecnica nella gestione delle linee di passaggio, il che gli permette tanto di dettare i tempi quanto di smistare il gioco e di avviare le azioni offensive. Ma non solo: è un discreto maratoneta pertanto perfetto per i ritmi di gioco immaginati da mister Vincenzo Cangelosi.

In sostanza a Perugia arriva un uomo d’ordine, di equilibrio, il tassello che mancava al tecnico di Palermo per rendere solido ed efficace il settore nevralgico del gioco. Ovviamente non sono ancora disponibili le cifre ufficiali dell’accordo, l’unica certezza al momento è che con l’ingaggio di Megelaitis il valore della rosa del Perugia cresce da 5 a 5,5 milioni di euro. L’accordo dovrebbe essere biennale, come tutti i precedenti del centrocampista di Šilutė.