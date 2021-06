Realizzazione di pali a valle con muro di contenimento e sistemazione del manto stradale. Sono i lavori previsti per la Sp6 a Calvi dell’Umbria per un totale di 130 mila euro: i lavori sono iniziati e la Provincia di Terni ha indicato in sessanta giorni il termine ultimo per completarli. A renderlo noto è il vicesindaco Sandro Spaccasassi: l’auspicio è che sia «un intervento rapido, indispensabile per il ripristino della viabilità».

