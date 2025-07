Calvi dell’Umbria ancora al top per la raccolta differenziata in Umbria. Mercoledì a Roma c’è stata la premiazione all’hotel Quirinae in occasione del XXXII ecoforum.

Calvi ha raggiunto una percentuale di raccolta dell’85,6% con 55 kg procapite di indifferenziato. E dunque è Comune rifiuti free per il settimo anno: «L’esempio umbro. Soddisfazione – la nota – da parte del vicesindaco Sandro Spaccasassi con delega all’ambiente che ringrazia i cittadini, il gestore Asm e gli operatori locali che sono a contatto ogni giorno con i cittadini; è il settimo anno consecutivo che ci viene riconosciuto questo premio da Parte di Legambiente Nazionale. Il nostro Comune, sensibile alle problematiche ambientali, sta lavorando per alla realizzazione di un centro del riuso su base volontaria, altra progetto in corso è l’incentivazione al compostaggio domestico allo scopo di contenere i costi della Taric. Quest’anno i cittadini vedranno una riduzione dell’8% circa della bolletta».