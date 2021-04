Calvi rende omaggio a ‘Mimì’ con un vinile del suo concerto

Un vinile per riproporre il concerto che nel 1991 Mia Martini tenne a Calvi dell’Umbria (Terni), paese dove la grande cantante italiane visse alcuni anni. È l’iniziativa del Comune per rendere omaggio all’artista che il 12 maggio di 30 anni fa si esibì nella piazza principale del paese, gratuitamente, grazie a Marcello Spiridioni che ne curò l’organizzazione e la registrazione. ‘Mia Martini – Semplicemente amore – Dal vivo’ è il titolo del vinile che, oltre ai brani più conosciuti, contiene tre speciali: una bellissima interpretazione de ‘La donna cannone’, ‘Donna’, un brano che Mimì raramente ha cantato dal vivo e un ‘bonus track’ del brano ‘Sos verso il blu’ di Vistarini-Lopez. «Mia Martini ha scelto e vissuto per diversi anni a Calvi dell’Umbria – dice Francesco Verdinelli, consigliere delegato alla cultura per il Comune, direttore artistico del Calvi Festival e soprattutto artista e compositore di livello nazionale -. L’amore per quella terra – aggiunge – la spinse ad omaggiare questo magnifico paese con un concerto per il quale non volle alcun compenso». Il disco è in tiratura limitata ed è uno dei due progetti del Comune. L’altro è quello di realizzare un grande concerto, quando le condizioni sanitarie lo consentiranno, e che vedrà intitolare a Mia Martini uno dei parchi del borgo antico.

