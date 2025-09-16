Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì a Calvi dell’Umbria (Terni), in località Spiaggetta, dove si sono scontrati un trattore agricolo con rimorchio – trasportava legna – e un’autovettura. Due feriti, uno dei quali – un 71enne alla guida del trattore – trasportato con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. L’uomo, in ‘codice arancione’, non avrebbe riportato conseguenze gravi o tali da metterne a rischio la vita. Sul posto, oltre ai sanitari, si sono portati i vigili del fuoco di Terni e Civita Castellana (Viterbo), visto che la zona è al confine fra l’Umbria e il Lazio, e i carabinieri della Compagnia di Amelia per gli accertamenti del caso.