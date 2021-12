Camion perde carico, bloccato il traffico in ingresso a Perugia

Il sistema di fissaggio delle lamiere trasportate su un camion è saltato mentre percorreva il raccordo Perugia-Beettolle, direzione nord, all’altezza di Ponte San Giovanni. E così l’autista è stato costretto a fermarsi per evitare che si riversassero sulla strada.

Traffico sulle strade secondarie

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare e riposizionare il carico. Per farlo, è stato necessario però chiudere la strada per un paio d’ore, con immaginabili ripercussioni sul traffico in ingresso nel capoluogo: le auto e i mezzi pesanti si sono riversati sulle strade secondarie, a Ponte San Giovanni e Collestrada, utilizzando la strada di Colonnetta per raggiungere la zona industriale.

La denuncia del comitato ‘pro nodino’: «Sempre la solita storia»