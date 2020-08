Camping Marmore, appello commercianti: «Non spostarlo»

Una lettera al sindaco di Terni, Leonardo Latini, per far sì che il campeggio di Marmore in località Campacci resti al suo posto. A sottoscriverla sono i commercianti della zona: « L’eventuale spostamento nella nuova zona individuata, peraltro assolata e piena d’insetti creerebbe disagi ai frequentatori e richiederebbe una lunga tempistica ed ingenti investimenti».

L’indotto e il rischio

Gli operatori commerciali – la premessa – sottolineano di «essere venuti a conoscenza che a partire dal 1° settembre il campeggio sito presso il parco Campacci dovrà inesorabilmente chiudere i battenti in quanto i gestori attuali dovranno riconsegnare le chiavi della struttura al Comune di Terni. Vogliamo evidenziare che questa importante struttura ricettiva ed i suoi frequentatori, soprattutto nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre creano un importante indotto, anche economico, che consente anche alle nostre attività di trarne beneficio».

L’appello

Dopo aver messo in evidenza i difetti della location scelta, i commercianti invitano sindaco e giunta «a prendere atto della volontà dei commercianti della zona e di tutti i cittadini, confermando la presenza del campeggio nell’attuale ubicazione attraverso la modifica degli strumenti urbanistici attualmente vigenti ed attivandosi per risolvere positivamente tutte le questioni attualmente aperte in termini di proprietà nella zona».