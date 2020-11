Tricolore enduro, conferma Piediluco

L’emergenza Covid-19 non ha consentito di svolgere le prove nel 2020. La speranza – come per tutti gli eventi sportivi del territorio – è che nel 2021 tutto possa andare liscio, pandemia permettendo: venerdì mattina la Federazione motociclistica italiana ha pubblicato il calendario nazionale per le gare tricolore e c’è anche Piediluco, con riders in arrivo per 5° e 6° prova il 15 e 16 maggio. Ad organizzare l’evento è il Motoclub Racing Terni. Le altre sfide si svolgeranno a Passirano (Brescia), Custonaci (Trapani), Fabriano (Ancona), Sarnico (Brescia) e Fanna (Pordenone).

IL CALENDARIO COMPLETO