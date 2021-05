Tricolore gran turismo Podio Pegoraro

Debutto con podio sul circuito di Monza per Lorenzo Pegoraro, impegnato nello scorso weekend nella prima prova del campionato italiano gran turismo. Il pilota di Terni – team Best Lap con la Lamborghini Huracán – ha conquistato il 3° posto nella classe GtCup in compagnia di Massimiliano Mugelli: hanno chiuso i 27 giri di gara2 in 54’52.418, a dodici secondi dai trionfatori Linossi-Vebster sulla Ferrari 488 Challenge. Per loro buona rimonta e grande soddisfazione in terra lombarda. Prossima tappa a Pergusa dal 21 al 23 maggio, in Sicilia.

