Campomicciolo: «Le nostre strade dimenticate dal Comune»

di Fra.Tor.

A Terni i cittadini continuano a segnalare la «mancata manutenzione delle strade, sopratutto nelle periferie». I residenti del quartiere Cesure evidenziano – non è la prima volta – il «pessimo stato in cui versa l’asfalto di via Murri, via Pasteur, via Campomicciolo e vie limitrofe».

Dimenticati dal Comune

Da quanto denunciano i cittadini, «la strada più critica è via Murri, una via molto trafficata e in alcuni punti anche molto stretta. Completamente dimenticata dalla nostra amministrazione comunale, versa in condizioni pietose. L’asfalto è ormai inesistente formando buche larghe e profonde molto pericolose per chi si trova a percorrerle in macchina, in moto o in bici. Molti gli incedenti e molte sono state le persone, specialmente anziane, che sono cadute dalla bici o addirittura a piedi. Negli anni sono stati effettuati vari interventi per i cavi telefonici, per la fibra, ma il manto stradale poi non è stato mai rimesso a posto. Quando piove poi la situazione peggiora, come se non fosse già abbastanza critica, perché le buche si riempiono d’acqua creando delle vere e proprie piscine. L’amministrazione comunale venga a farsi un giro anche da queste parti, quando trova un po’ di tempo, e si metta una mano sulla coscienza».

LE FOTO SCATTATE DAI RESIDENTI