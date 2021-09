Camposcuola Terni, preparazione atletica per i più piccoli

Gioco Movimento Asd, che nel periodo estivo si è occupata delle attività per bambini al camposcuola ‘Casagrande’ di Terni, ha deciso di proseguire il percorso di sport dedicato ai più piccoli.

‘Next generation training’

Creando ‘Next generation training’, un progetto inedito per la città, punta a creare una preparazione atletica di base per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. «Abbiamo notato infatti – spiegano gli organizzatori – che troppo spesso i bambini impegnati nelle specifiche discipline sportive mancano di una base di coordinazione motoria, forza, mobilità e capacità cognitive trasversali che non gli permettono di raggiungere i traguardi sperati e/o di dotarsi di una corretta struttura fisica. Per questo nasce la nostra iniziativa che partirà il 13 settembre, al camposcuola e nella palestra ‘Vittorio Veneto’. Lavoreremo in piccoli gruppi in modo da seguire in maniera approfondita i bambini. Non mancheranno giochi, sfide a squadre e momenti di socializzazione».