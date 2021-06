Camposcuola Terni, campus per bambini a 360 gradi

Campus per bambini con focus particolare sull’avviamento allo sport e le tecniche del movimento. Questo l’obiettivo principale di una nuova associazione a Terni che punta a dare luce – in attesa dell’intervento di riqualificazione in programma da anni, ora si punta su rigenerazione urbana (Dpcm 21 gennaio 2021) con richiesta di finanziamento da 1,5 milioni – al camposcuola ‘Casagrande’.

Le attività

Si tratta di Gioco Movimento Asd, costituita negli ultimi giorni: «Ai ragazzi e ai bambini – sottolinea l’associazione – saranno proposti giochi e attività sportive utili allo sviluppo fisico e cognitivo, tutte proposte dalla nostra presidente Letizia Puzzonia, laureata magistrale in scienza e tecnica dello sport al Foro Italico e specializzata in preparazione atletica». Oltre gli sport convenzionali (calcio, pallavolo e badminton, ad esempio) spazio anche a balli di gruppo e attività culturali come teatro, disegno, costruzioni e anche lo studio delle specie arboree presenti nell’area. «Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e accoglieremo bambini dai 5 ai 13 anni di età, con accesso limitato a un gruppo ristretto di bambini per coordinare al meglio le attività e allo stesso tempo rispettare le normative vigenti in tema Covid-19». Il vicepresidente è Marco Di Loreto, il segretario Marco Apuzzo. Sono tutti arbitri.