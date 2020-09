Camposcuola, c’è l’ok per l’Athletic Terni

Offerta di rialzo sul canone annuo – 500 euro – del 21% e proposta d’investimento di 90.000 euro per ottenere la concessione ventennale. Si è concluso venerdì mattina – ora sarà il Rup a firmare l’atto definitivo, Fausto Marrocolo – per l’assegnazione in gestione del camposcuola ‘Casagrande’ all’Athletic Terni: come noto si tratta di un passaggio utile e propedeutico per partecipare al bando nazionale ‘Sport e periferie’, in scadenza a fine settembre. A giudicare la documentazione presentata dalla società del presidente Leonardo Bordoni sono stati la comandante della polizia Locale Gioconda Sassi, Paolo Neri e Angelo Baroni, con Manuela Schibeci nel ruolo di segretaria verbalizzante. In totale sono 84 i punti ottenuti.

I BANDI PER IL CAMPOSCUOLA E IL DIVITTORIO