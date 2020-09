Camposcuola: Athletic Terni. Gruppo ‘misto’ per il pala Di Vittorio

di S.F.

Trovare un soggetto interessato alla gestione degli impianti sportivi e sperare che ci sia l’ammissione al finanziamento ministeriale per ‘Sport e periferie’ 2020. Lo stesso discorso dell’ex campo di calcio di piazzale Senio, a San Giovanni, aggiudicato alla Union Basket. Questo l’obiettivo del doppio bando comunale per il pala Di Vittorio e soprattutto il camposcuola ‘Casagrande’: lunedì pomeriggio al ‘Pentagono’ c’è stato il primo passaggio con l’apertura delle buste amministrative nell’ufficio del funzionario Fausto Marrocolo. La durata della concessione è decennale per investimenti fino a 50 mila euro, estendibile a venti in caso di progetto superiore a 75 mila.

Nel caso del camposcuola si parla di un’area complessiva – comprensivo dell’area verde – da oltre 32.000 metri quadrati, da tempo in attesa di una ‘pesante’ riqualificazione considerato il pessimo stato generale dell’impianto. Il canone annuo – in entrambi i casi – posto a base di gara è di 500 euro, con il concessionario «che dovrà provvedere ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alla fornitura delle utenze, compresa la Tari, e pagare regolarmente le aziende erogatrici».

Per il camposcuola c’è una sola società che si è fatta avanti, l’Athletic Terni. Discorso diverso per il palazzetto: c’è un’unica offerta ma in Ati, con l’Asd Futsal Ternana capofila. Non solo calcio a 5: con loro l’Asd Pink Basket, la Leo Basket e a chiudere il cerchio l’Asd Spring Team per la ginnastica. In settimana tutto il materiale sarà valutato dalla commissione esaminatrice – le tempistiche del bando sono cambiate rispetto al piano originario, si inizia giovedì – dopo un primo check rapido del responsabile unico del procedimento, Fausto Marrocolo. Nel contempo è stato chiuso in via ufficiale l’iter per l’ex campo di calcio in piazzale Senio: formalizzata l’aggiudicazione alla Union Basket.

