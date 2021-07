Raccolta deiezioni cani, ‘pugno duro’ a San Venanzo

Da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. Non tutti si comportano come dovrebbero e allora il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, ha firmato una specifica ordinanza: il mirino è sulla conduzione dei cani in luoghi pubblici e all’aperto. L’atto impone il divieto di abbandonare – in strade, piazze, marciapiedi, accessi alle case, giardini e aree verdi – le deiezioni degli animali. Inoltre – viene puntualizzato – bisogna «portare con sé strumenti quali paletta o sacchetto idonei all’asportazione e contenimento delle feci animali. Tali strumenti dovranno essere esibiti, su richiesta, ai soggetti incaricati di effettuare controlli».

