Cannara, 85enne si ribalta con l’auto

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì, intorno alle ore 19, nei pressi dello svincolo di Cannara della strada statale ‘Centrale Umbra’. Un 85enne di Spello al volante di un’autovettura, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, trasportando l’anziano in ospedale in ‘codice giallo’. Al lavoro anche i vigili del fuoco, anche del distaccamento di Assisi, per le operazioni di soccorso ed il recupero del mezzo incidentato.

