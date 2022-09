Canoa: Valnerina tricolore per due giorni. Ecco i campionati italiani ragazzi

La canoa tricolore torna nel Ternano. Nel weekend è in programma una doppia manifestazione tricolore: gare nazionali di discesa sprint e classica per allievi/e, cadetti/e, junior, senior e master e campionati italiani ragazzi.

Le sfide

La prima gara che si terrà sabato 10 settembre con partenza alle ore 10: consiste in una prova di discesa sprint che si svolge in due manches cronometrate in un percorso che parte da ‘Schioppone’ ed arrivo a monte del centro canoa e rafting di Arrone dopo un percorso di 400 metri. Domenica 11 spazio alla discesa classica con avvio alle 10 dal ponte di Ferentillo e fine nello stesso punto del giorno precedente: «Per entrambe – sottolineano gli organizzatori – è prevista la partecipazione di oltre cento atleti provenienti da tutta Italia. Ancora una volta, le bellezze del parco Fluviale del Nera in Valnerina, saranno alla ribalta grazie a questo bellissimo sport. Le verdi sponde faranno da suggestiva cornice ad un fiume classificato di I e II grado di difficoltà canoistiche». Organizzazione in mano al Gruppo Canoe Terni.