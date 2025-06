Dall’inizio del 2025 la Guardia di Finanza di Perugia ha controllato 48 esercizi pubblici per verificare l’avvenuto pagamento del canone Rai. E in oltre il 90% dei casi – ovvero 45 esercizi su 48 – tale pagamento non è stato effettuato. A riferirlo, in un comunicato, sono le stesse Fiamme Gialle di Perugia che hanno fatto scattare i provvedimenti del caso.