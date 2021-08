Canottaggio, europeo under 23: Molinari e Tonelli convocati

Ci saranno anche i ternani Matteo Tonelli e Francesco Molinari agli europei under 23 di canottaggio in programma il 4 e 5 settembre sul lago Goplo in Polonia, a Kruszwica. Lunedì la Federazione italiana canottaggio ha ufficializzato le convocazioni: 16 le formazioni in acqua per gli azzurri, nove maschili e sette femminili. Molinari parteciperà nel quattro di coppia in compagnia di Lorenzo Gaione, Leonardo Tedoldi e Pietro Cangialosi, mentre Tonelli – già a segno nel recente mondiale in Repubblica Ceca – nel doppio pesi leggeri in compagnia di Giulio Acernese.

