Canottaggio, mondiale under 23: bronzo per il ternano Matteo Tonelli

Grande soddisfazione in terra ceca per il 20enne ternano in forza al Cus Torino Matteo Tonelli, protagonista a Račice per i mondiale under 23 di canottaggio. L’atleta umbro torna dalla Labe Aréna con una medaglia di bronzo nel quadruplo pesi leggeri maschile, conquistata insieme a Giulio Acernese (CC Roma), Alessandro Benzoni (SC Gavirate) e Giovanni Borgonovo (SC Cernobbio): gli azzurri (5’59.12) hanno concluso alle spalle dei nei campioni della Germania (Finn Wolter, Paul Leerkamp, Aaron Wenk e Julian Bothe, 5’56.23) e della Francia (Pierrick Verger, Cornelus Palsma, Baptiste Savaete e Corentin Amet, 5’57.68).

OTTOBRE 2020, TONELLI CAMPIONE ITALIANO UNDER 23