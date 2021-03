Meeting nazionale Piediluco, ancora un acuto di Pallozzi

Giornata d’apertura con soddisfazione per il Circolo Lavoratori Terni in occasione del I° meeting nazionale – 102 le società partecipanti – in corso di svolgimento a Piediluco. Il gialloblù Francesco Pallozzi nella finale pomeridiana nel singolo categoria junior si è imposto in 8’39.32 davanti a Marco Prati dell’Sc Ravenna, distanziato di un secondo, e Marco Gandola della US Bellagina, molto lontano dai primi due. Le gare sono valide per le classifiche tricolori e vede coinvolti anche Desirè Claudiani, Alessandra Ragazzi, Maddalena Virili, Luigi Aloe, Davide Capanna, Lorenzo Pecorari e Sebastiano Renzi. Matteo Tonelli (ternano, iscritto con il Cus Torino) ha invece vinto la finale B nel singolo pesi leggeri davanti ad Alessandro Benzoni del Gavirate. Il programma sarà completato nella giornata di domenica.

