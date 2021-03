Piediluco, meeting nazionale: scatta ordinanza anti Covid

Tutto pronto a Piediluco per le prime gare del 1° meeting nazionale Coop. Nel weekend torna protagonista il canottaggio nel Ternano: coinvolte 102 società da tutta Italia con la partecipazione complessiva di circa 1.000 atleti. Spazio alle categorie senior, pesi leggeri, ragazzi, junior e pararowing. L’ultimo appuntamento tricolore risaliva dal 33° ‘D’Aloja’ nel 2019. Intanto il sindaco Leonardo Latini ha firmato un’ordinanza che vieta lo stazionamento lungo le rive del lago.

IL PROTOCOLLO ANTI COVID-19 PER IL MEETING

Il programma ed i numeri

Il via alle 8 di sabato con le qualifiche, quindi le semifinali. Nel pomeriggio entreranno in azione gli atleti del pararowing impegnati nelle specialità PR1 e PR2 maschili. A livello di società svetta la Canottieri Gavirate con 33 partecipanti e 27 equipaggi; poi il CC Aniene con 32 e la Sc Lario con 31. Non poteva mancare la presenza del Circolo Lavoratori Terni: 12 gli equipaggi in gara per i gialloblù. L’organizzazione è in mao al Circolo Canottieri Piediluco in collaborazione con la delegazione regionale della Fic e la Regione. Out il gruppo olimpico e paralimpico a causa del raduno preparatorio in corso di svolgimento a Varese in vista del campionato europeo assoluto in programma dal 9 all’11 aprile.

TUTTE LE SOCIETÀ PARTECIPANTI

Tutto a ‘porte chiuse’

Sarà seguito il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Covid-19: «La struttura sportiva – si legge nel documento – ospitante tale manifestazione sarà chiusa al pubblico. L’accesso all’area della manifestazione è consentito ai soli tesserati alla Fic partecipanti alla manifestazione regolarmente iscritti sul sito federale e a coloro che sono parte dell’organizzazione. Non è consentito l’uso degli spogliatoi e delle docce presso l’impianto sportivo: in questo caso le società dovranno attrezzarsi, ad esempio con gazebo. In caso che le condizioni atmosferiche particolarmente avverse non consentano di cambiarsi nei gazebo può essere autorizzato l’utilizzo dello spogliatoio specificando con apposita cartellonistica all’ingresso». Capitolo premiazione: «Avverrà al pontile dopo ogni gara e verrà eseguita senza contatto. L’atleta premiato, senza scendere dall’imbarcazione, prende direttamente la medaglia dal vassoio che gli verrà passato da un’inserviente dotato di mascherina per portarla al collo in un’area delimitata nella quale entreranno solo gli atleti premiati e al massimo un accompagnatore dotato di mascherina. Vietate strette di mano e abbracci».

L’ordinanza del sindaco: il divieto



Il sindaco Leonardo Latini ha firmato una specifica ordinanza in occasione dell’evento: dalle 8 alle 19 di sabato e domenica scatta il divieto di stazionamento lungo le sponde del lago di Piediluco prospicienti il campo di regata. «Considerata la rilevanza della manifestazione – si legge – è prevedibile una notevole

affluenza di pubblico che potrebbe stazionare sia lungo le sponde del lago che all’interno dell’abitato nei luoghi prospicienti al campo di regata». In tal senso è ritenuto opportuno «attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell’emergenza sanitaria, a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al Covid-19, che impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo». Sarà il presidente del Circolo Canottieri Piediluco Fabrizio Di Patrizi a doversi occupare di ‘pubblicizzare’ l’ordinanza nei luoghi interessati dalla manifestazione.