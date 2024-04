Cantamaggio 2024: vincitori e premiati al concorso delle canzoni maggiaiole

Il Cantamaggio ternano, giunto alla 128° edizione, è iniziato. Lunedì 29 aprile alle 21.30, al teatro Secci di Terni, si è svolto il concorso delle canzoni maggiaiole ‘Giuseppe Capiato’. Ecco, di seguito, tutti i vincitori.

Canzoni con tema legato ai carri

1° classificato, gruppo maggiaiolo Cesi-Casali, ‘Svejaaa chicchirichi!’, cantata da Cristina Barile, testo di Massarelli, musica Di Lazzaro, arrangiamenti De Rosa; 2° classificato, gruppo maggiaiolo Pallotta-Polymer-Sabbioni, ‘Si mai stata sulla Luna?’, cantata da Andrea Guerini, testo di Lucianetti, musica e arrangiamenti di Susanna; 3° classificato, gruppo maggiaiolo Lu Riacciu, ‘Mezzu seculu sull’aia’, cantata da Simona Sciò e Cesare Alessandrini, testo di Lauro e Crobu, musica di Crobu e Massoli, arrangiamento Mosconi.

Canzoni a tema libero, non legate al tema dei carri

1° classificato, gruppo maggiaiolo Arrone, ‘Lu gattu puzzu’, cantata da Paolo Conti, testo di Antonelli, musica di Mosconi; 2° classificato, gruppo maggiaiolo San Giovanni, ‘Fermo immagine’, cantata da Massimo Santafè, testo di Costantini, musica di Costantini e Silvestrelli, arrangiamento Silvestrelli; 3° classificato, Remo Scorsolini, presentato autonomamente, ‘Du’ andighi musicandi’, cantata da Remo Scorsolini, testo e musica di Scorsolini.

Altri premi

Premio Carlo Corniolo, messo in palio dal gruppo maggiaiolo Lu Riacciu, assegnato da una giuria della critica composta da tre giornalisti a ‘Fermo immagine’ del gruppo maggiaiolo San Giovanni; premio per il miglior testo, assegnato dalla giuria del Cantamaggio a ‘L’apitta picculitta’, scritta da Eugenia Scepi per il carro di Montecastrilli; premio per la miglio musica, assegnato dai maestri dell’orchestra del Cantamaggio a ‘Quilli de città Giardinu’, musica di Giovanni Chirchirillo; premio Sergio Centanni per la miglior interpretazione, messo in palio dal gruppo di Arrone, assegnato dalla giuria del cantamaggio ad Asia Tolomei, interprete della canzone ‘Giulia cresce’, del carro di San Giovanni.