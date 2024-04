Terni: lo show dei ‘carri de maggiu’ registra il pienone – Fotogallery

‘Giardino de maggiu’ del gruppo San Giovanni, ‘Utopia maggiarola’ de li novi maggiaroli Pallotta-Polymer-Sabbione, ‘Earth day is everyday’ di Montecastrilli, ‘Natura amica-Campagna amica’ del gruppo Gli innamorati del Cantamaggio Cesi, ‘Na primavera infinita’ di Arrone e ‘50 anni de ‘n amore ‘nfinitu’ de Lu Riacciu. Sono i sei carri in gara per l’edizione numero 128: martedì sera tradizionale sfilata con partenza da via Mazzini e consueto arrivo in piazza a pochi passi dal Comune.

