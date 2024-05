Terni: il Cantamaggio celebra la carriera dell’attore Bruno Budassi

Nella serata del concorso delle canzoni maggiaiole, lunedì al teatro ‘Secci’ di Terni, c’era un brano inedito e fuori concorso che è stato celebrato dall’Ente Cantamaggio e il cui interprete – il noto attore teatrale ternano Bruno Budassi – ha ricevuto una targa per la sua lunga carriera artistica, ‘maggiaiola’ e non. La canzone ‘Ma io so’ disperato’, composta (testo e musica) da Roberto Crobu e con l’arrangiamento di Enrico Mosconi, ha visto in scena Budassi con la sua consueta presenza che ne ha fatto uno degli attori vernacolari più noti e apprezzati del Dopoguerra. Il presidente dell’Ente Cantamaggio, Maurizio Castellani, gli ha consegnato una targa alla carriera, mentre le immagini dedicate alla storia dell’attore ternano – schegginese di origine – sono state proiettate e commentate dall’artista Stefano de Majo, suo grande amico. Di seguito la motivazione del premio: ‘Attore, artista, istrione e maggiaiolo da molti anni, ha divertito diverse generazioni di ternani con la sua simpatia e professionalità al servizio del teatro in vernacolo. Grazie Bruno per averci regalato dei momenti fantastici’.

LA CANZONE ‘MA IO SO’ DISPERATO’