Cantamaggio: sei i carri in concorso. Una settimana di eventi

Si avvicina la 128° edizione del Cantamaggio Ternano con gli eventi che inizieranno il 29 aprile per concludersi il 5 maggio. Protagonisti ovviamente carri e canzoni, ma anche le poesie maggiaiole e la gastronomia locale. A sfilare, la sera del 30 aprile, saranno sei carri – annuncia l’Ente Cantamaggio presieduto da Maurizio Castellani – oltre ad uno fuori concorso che, come ormai da tradizione, distribuirà penne all’arrabbiata per tutti. Top secret, per ora, i nomi dei carri: «Come sempre – spiega l’Ente – l’idea è stata progettata su carta facendo un bozzetto e poi viene sviluppata usando acciaio, gomma piuma, carta e via dicendo. Poi c’è anche la squadra che si occupa delle luci, dei movimenti dei personaggi del carro e dell’impianto elettrico. Come ogni anno su una carro ci lavorano una media di una cinquantina di persone». Da segnalare che si sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso di poesie in dialetto ternano e delle canzoni maggiaiole: la partecipazione è gratuita e per maggiori informazioni basta scrivere a [email protected].

Condividi questo articolo su