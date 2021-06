Cantieri E45: «Turni raddoppiati? Aprire confronto»

I cantieri stradali in Umbria sulla E45, ancora tema di scontro. Questa volta sono Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil ad alzare la voce dopo la decisione annunciata da Regione e Anas per accelerare i lavori: «Esiste un contratto collettivo».

Decisioni unilaterali

«Apprendiamo purtroppo – la posizione dei sindacati – solo dalla stampa della decisione di Regione ed Anas di raddoppiare i turni di lavoro sulla E45 ed estenderli anche al sabato e alla domenica. Come sindacati di categoria ricordiamo alla Regione che esiste un contratto collettivo di lavoro e prima di prendere decisioni affrettate che riguardano i lavoratori è obbligo convocare le rappresentanze sindacali. I lavoratori già oggi sono costretti ad operare a temperature proibitive e con simili decisioni, assunte unilateralmente, rischiano pure di vedersi soppresse le ferie e il riposo settimanale».

La richiesta

I sindacati chiedono quindi «l’immediata apertura di un confronto tra noi e le istituzioni per riportare la discussione sulla giusta via e perché vengano rispettati gli istituti contrattuali come lo straordinario festivo e il lavoro notturno, con la fruizione di ferie e riposi, per non creare ulteriori disagi ai lavoratori. Il lavoro a ciclo continuo è possibile solo con accordo sindacale». Infine Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil ricordano «di aver sottoscritto a livello nazionale un protocollo finalizzato a rilanciare le grandi opere, che prevede anche il lavoro a ciclo continuo, ma con dei paletti, in primis il divieto di straordinari. Questo è funzionale ad aver maggiore sicurezza nei cantieri visto che la gran parte degli infortuni avviene nelle ultime ore di lavoro, quello, appunto, straordinario. La stanchezza ha la sua parte nei cantieri, dove la componente fisica è pesantissima».