Caos governo, ipotesi voto anticipato ad inizio ottobre

La votazione nominale in Senato è iniziata alle 19.22 perché il governo ha posto la questione di fiducia – post intervento, confronto e replica del premier – sulla risoluzione a firma del senatore Pier Ferdinando Casini dopo ore di dibattito e attacchi a palazzo Madama sull’esecutivo guidato da Mario Draghi. C’è un problema: Forza Italia, Lega (out dall’aula) e M5S (astenuti) si sono chiamati fuori. Si va così verso le elezioni anticipate il 25 settembre o più probabilmente il 2 ottobre, come riportano i principali quotidiani nazionali. La scorsa settimana Draghi si era dimesso, poi il no del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma la situazione si è tutt’altro che ricomposta.

La votazione in Senato



Votazione chiusa alle 20.10 con 192 presenti e 133 votanti. I favorevoli sono stati 95, i contrari 38 e nessun astenuto. Ok alla proposta di risoluzione a firma Casini e seduta sospesa con immediata convocazione dei capigruppo. Alle 20.26 via tutti dopo le comunicazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Palla di nuovo a Mattarella. Giovedì mattina Draghi è atteso alla Camera dove, salvo sorprese, annuncerà la volontà di dimettersi per poi salire al Colle.