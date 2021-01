Capodanno 2021: Perugia deserta dopo la mezzanotte

Condividi questo articolo su

















Nebbia nella periferia, cielo pulito nella parte alta della città, dove si incontrano solo auto di gente che lavora e, ovviamente, forze dell’ordine. I pochissimi che si muovono, lo fanno in taxi. Impressionante corso Vannucci vuoto poco prima dell’una di notte, quando in genere negli altri anni quelle strade erano piene di giovani che ballavano e si divertivano scambiandosi gli auguri. Quest’anno si sta in casa, ci si affaccia furtivi alle finestre. Anche i fuochi, che pure ci sono stati, hanno risentito del clima dimesso. Le scale mobili restano aperte fino a tardi. Ma non le usa nessuno.

L’avviso del questore: «Massimo rigore»

I fuochi di Terni