Capodanno a Perugia, l’avviso del questore

«Non viene esclusa, nonostante la cittadinanza risulti aver compreso l’importanza del rispetto di determinati comportamenti, l’ipotesi di organizzazione di festeggiamenti che potrebbero portare ad assembramenti pericolosi in locali notturni da ballo o strutture, all’occasione, adibite a feste private, in tal caso le forze di polizia interverranno con il massimo rigore». L’avviso è del questore di Perugia, Antonio Sbordone, e fa riferimento alla festa di Capodanno.

Sì ai fuochi d’artificio

La strategia di controllo è stato l’argomento trattato nel tavolo tecnico interforze di mercoledì pomeriggio: «Altissima sarà l’attenzione – viene specificato dalla questura – riguardo il regolare utilizzo dei giochi pirotecnici che potranno essere eseguiti, ma sempre nel rispetto delle normative anti Covid-19, nei confronti della chiusura dei locali di pubblico spettacolo come ad esempio bar, discoteche e sale da ballo nonché degli assembramenti in genere». Guardia alta: «L’intensificazione della presenza delle forze dell’ordine permetterà di capillarizzare il territorio al fine di ridurre in modo drastico, come ad esempio sta accadendo in questo periodo nei confronti della lotta alla criminalità comune, possibili atti criminali nei confronti di un grande ed appetibile numero di vaccini nel nostro territorio e nel contempo garantire il rispetto del Dpcm in relazione all’innalzamento pandemico del virus».