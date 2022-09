Carabiniere operativo a Passignano salva turista toscana nelle acque del Salento

È un carabiniere 43enne in forza al comando stazione dell’Arma di Passignano sul Trasimeno – afferente alla Compagnia di Città della Pieve – il protagonista del salvataggio di una turista toscana 70enne che lunedì pomeriggio ha rischiato di annegare in Puglia, nel mare antistante la spiaggia di Santa Maria al Bagno, a Nardò (Lecce). Dario Pantaleo – questo il nome del militare operativo in Umbria e originario di Nardò – è intervenuto insieme al bagnino 22enne Fabio Carrozzini, non appena ha notato la donna in difficoltà, a pancià in giù in acqua e in grado di muovere a malapena un braccio. A riportare la notizia è ilquotidianodipuglia.it in un pezzo a firma di Giuseppe Tarantino. Una volta tirata fuori dall’acqua, la donna è stata soccorsa dal personale sanitario e condotta in ospedale. All’origine dell’accaduto ci sarebbe un malore – forse una congestione – e ora, fortunatamente, le condizioni della turista toscana non spaventano. Grazie anche alla prontezza dei suoi soccorritori.

