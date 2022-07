Carabinieri da quattro generazioni con l’eroe Francesco capostipite. I Cercola festeggiano il giuramento di Mirko

Una lunga storia che parla di valori, tradizioni e senso dello Stato. È quella della famiglia Cercola che di recente, in occasione del bicentenario della Scuola allievi carabinieri di Torino, ha visto il solenne giuramento di Mirko, originario di Narni (Terni): è il più giovane di una ‘stirpe’ che conta – sin qui – ben quattro generazioni di militari dell’Arma.

Le origini

Il legame, ormai indissolubile, fra la famiglia Cercola e la Benemerita inizia con Francesco Cercola, bisnonno di Mirko, comandante della stazione di Pontecagnano Faiano (Salerno) e caduto nel settembre del 1943 per proteggere la popolazione locale in seguito ad un violento combattimento tra tedeschi e angloamericani, sbarcati in quei giorni sul litorale campano.

Il tempo passa, i valori no

Dopo di lui è toccato al nonno Renato, arruolatosi nel 1954. Sono tutt’ora in servizio, invece, il papà di Mirko – Francesco Cercola, presso il Nucleo investigativo del comando provinciale di Terni – e lo zio Paolo, impegnato nella centrale operativa di Firenze. La speranza è che la passione e l’impegno restino immutati negli anni e che proseguano ancora, a beneficio dell’Arma e soprattutto dei cittadini.