di M.L.S.

In provincia di Terni sono arrivati sette nuovi marescialli dell’Arma provenienti dalla Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. Hanno preso servizio presso le stazioni carabinieri di Terni, Collescipoli, Papigno, Orvieto, Fabro, Narni e Narni Scalo, dove resteranno per quasi tre mesi. Ai sette giovani ha dato il benvenuto il comandante provinciale Antonio De Rosa.

«I giovani sottufficiali – spiega una nota – potranno affiancare sia i comandanti che il personale effettivo ai reparti territoriali, prima interfaccia del cittadino e cuore pulsante dell’Arma, nell’attività giornaliera al servizio delle comunità locali, sperimentando sul terreno quanto appreso nel corso del loro iter formativo e acquisendo esperienza sul campo. L’assegnazione ai reparti ternani, infatti, rientra nella fase conclusiva del loro percorso formativo, denominata ‘Training on the job’, introdotta quest’anno per i marescialli allievi all’ultimo anno di corso».