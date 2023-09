Carcinoma colo-rettale: a Terni un congresso dedicato

‘Il carcinoma colo-rettale nell’era 3.0: certezze acquisite ed evoluzioni tecnologiche’, è il titolo del congresso che si terrà il 28 e il 29 settembre nella sala congressi del Garden Hotel a Terni, organizzato dal dottor Marco Coccetta, responsabile della struttura semplice dipartimentale di chirurgia colon-proctologica dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e dalla sua equipe. I tumori del colon retto, per incidenza, rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Nel 2022 sono state effettuate 48.100 nuove diagnosi di carcinoma colo-rettale (erano 43.702 nel 2020). In due anni l’incremento è stato di quasi 4.400 casi (4398). Questi numeri da soli danno già la dimensione del problema.

Il congresso

Saranno presenti all’appuntamento, per analizzare l’evoluzione dei risultati ottenuti ed i possibili ulteriori sviluppi in tema di terapie, i maggiori esperti in materia, nazionali ed internazionali. L’apertura dei lavori è in programma alle ore 17 di giovedì 28 con il saluto delle autorità e la lettura magistrale del professor John Nicholls, personaggio di riferimento europeo della chirurgia colorettale. La prima giornata sarà impreziosita da un intervento musicale del conservatorio Briccialdi di Terni che darà il benvenuto ai partecipanti. La seconda giornata, venerdì 29 dalle ore 9, prevede le relazioni dei massimi esperti della materia, approfondimenti sulle tematiche attuali e le evoluzioni future nel trattamento multidisciplinare del tumore del colon retto. È prevista, inoltre, nella sala ‘Erica’ una sessione sulle patologie benigne del colon-retto. L’evento si avvale del patrocinio dell’azienda ospedaliera Santa Maria, della società italiana di chirurgia colorettale, dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Terni, della Regione Umbria e del Comune di Terni. La partecipazione al congresso è gratuita e comprende crediti formativi Ecm. L’iscrizione deve essere effettuata tramite il sito: www. selenecongressi.it/event.