Cardeto pronto per la Festa dell’Unità: «Vogliamo aiutare la rinascita del parco»

Torna in un parco cittadino di Terni, dopo i ‘fasti’ della Passeggiata – «ma lì oggi è improponibile e quella soluzione sarebbe troppo impattante» – la Festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico locale. L’evento, che si terrà dal 29 agosto al 3 settembre presso il parco di Cardeto, è stato presentato ufficialmente sabato mattina dai segretari Pierluigi Spinelli (comunale), Fabrizio Bellini (provinciale) e dalla responsabile della comunicazione, Claudia Polli. Il titolo della festa, che richiama le campagne nazionali del Pd, è ‘Estate militante’.

I ‘grazie’

«Dopo gli appuntamenti del 2021 al Caos e del 2022 al parco Campacci di Marmore – ha detto Spinelli – quest’anno torniamo alla tradizione. Ovvero ad un parco della città che è stato recentemente riaperto dopo un ‘buco nero’ di dieci anni e che tutti noi amiamo per averlo vissuto direttamente». Il ‘grazie’ del Pd ternano va «alla società Terni Reti che gestisce il parco, che si è dimostrata subito disponibile quando circa un mese fa ci siamo fatti avanti per affittarlo secondo le norme esistenti, ed anche il Comune di Terni, amministrazione e personale, che si sono attivati subito per soddisfare le esigenze legate all’evento».

«Vogliamo aiutare la rinascita del parco»

«Il parco di Cardeto – ha aggiunto Spinelli – è molto diverso da come lo ricordiamo e ha bisogno di tornare a vivere davvero. Ad esempio, al momento lo sport, senza spogliatoi, è difficile se non impossibile praticarlo. Non c’è poi un punto ristoro. Ci sono i giochi e poco altro. Ma intanto averlo riaperto è importante e speriamo come Pd, con la Festa dell’Unità, di contribuire a questo percorso di rinascita. La festa sarà pienamente rispettosa del parco e del quartiere. Sarà soprattutto politica, con momenti di riflessione e approfondimenti con esponenti nazionali del partito ed altre figure di spicco». Previsti anche uno spazio ‘street food’, musica ogni sera – potranno però esibirsi gruppi composti al massimo da tre persone – tante associazioni e nessuno stand commerciale. «E’ una festa con ‘zero introiti’ – ha aggiunto il segretario comnuale – e spese contenute. Ma siamo sicuri di aver organizzato un evento di livello e importante. Soprattutto perché la politica a Terni, semplicemente non ha spazio. In primis sul piano materiale, visto che non ci sono quasi più luoghi pubblici che i partiti possano utilizzare per i propri eventi, come la Festa dell’Unità».

I ‘vizi’ da combattere

Per il segretario provinciale Bellini, la festa «è soprattutto un luogo politico che fa parte del nostro Dna, della tradizioni e dei valori che portiamo dentro. Finalmente è l’occasione per tornare a parlare di temi che toccano il quotidiano di ciascuno di noi. Dal lavoro alla casa, alla sanità. Questioni nazionali e locali che il Pd vuole come sempre affrontare apertamente. Perché da noi ci si confronta e si discute, è vero spesso si litiga e ci si divide. Ma è un vizio che possiamo correggere, come una certa autoreferenzialità che dobbiamo combattere aprendoci alle nostre comunità».

La politica e gli eventi

E allora, i principali appuntamenti: mercoledì 30 agosto alle ore 18 ci sarà Marina Sereni che parlerà di sanità e, alle ore 21, il presidente del Pd Stefano Bonaccini sarà intervistato dal presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Mino Lorusso. Giovedì 31 agosto alle ore 18 sarà la volta di Anna Ascani che interverrà sui temi della scuola mentre alle ore 21 Roberto Speranza, Walter Verini e Franco Latorre parleranno di lavoro e legalità. Il 1° settembvre alle ore 18 sarà la volta di Davide Ranalli (sindaco di Lugo di Romagna) su turismo e servizi. Il 2 settembre, con dibattito alle ore 18, si parlerà di politiche di genere e alle 21 ci sarà Alessandro Alfieri (vice capogruppo in Senato) che affronterà il tema Pnrr. Chiusura il 3 settembre alle ore 21 con un’iniziativa insieme ad altre forze politiche del centrosinistra sui prossimi appuntamenti elettorali: interverranno, fra gli altri, Camilla Laureti e Massimiliano Smeriglio. Per tutta la durata della festa sarà presente un gazebo per la raccolta delle firme sul salario minimo.