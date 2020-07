Cardeto, scuola Battisti, via Bramante: volontari ‘scatenati’

Gruppi civici ternani in campo, mercoledì, per restituire decoro e pulizia a parti della città caratterizzate da un certo degrado e sporcizia.

Aiuola messa a nuovo

Il gruppo ‘Contagio’, in via Battisti zona Cardeto, ha fatto ‘rinascere’ un’aiuola – grazie al contributo dei residenti – mettendo a dimora piante di piracantha, corbezzolo, evonimus, viburno. Un bel gesto che parla di amore verso la città e verso il proprio quartiere.

Piazzale delle Arti e via Bramante

I volontari di ‘Mi Rifiuto’, invece, venerdì pomeriggio hanno ripulito le aiuole di fronte alla scuola ‘Battisti’ di piazza delle Arti. Alla fine sono stati raccolti tre sacchi di rifiuti e anche il telaio di una bicicletta. Il lavoro è poi proseguito in via Bramante ed in particolare sui giardini che costeggiano la strada. Qui, altri quattro sacchi di rifiuti ed un’altra ‘porzione’ di una bici. «Ci auguriamo – affermano da ‘Mi Rifiuto’ – che la ripartenza delle attività di cura del verde pubblico possa contribuire a dare ancora maggiore decoro alla nostra città anche se, purtroppo, tante volte il taglio dell’erba in particolare porta ‘a galla’ tutto il sommerso costituito dai rifiuti comuni che tanti cittadini, ancora troppi, pensano bene di gettare in terra sempre con troppa superficialità».