Il commercialista ternano, e presidente dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Terni, Carmelo Campagna, è il nuovo presidente della Banca Centro Toscana Umbria. L’assemblea dei soci dell’istituto, tenutasi a Chianciano Terme (Siena), ha approvato il bilancio 2024 ed eletto i nuovi membri del consiglio di amministrazione in carica per il prossimo triennio. Carmelo Campagna succede a Florio Faccendi. Il cda, oltre che dal commercialista ternano nel ruolo di presidente, è composto dallo stesso Faccendi (vice), Maria Cristina Adurno, Ilaria Caporali, Bartolo Conte, Marco Fiorillo, Cristian Giardini, Monica Marinelli, Cristina Martinelli, Federico Paolini, Roberto Paolini, Michele Verdi e Daniela Vinciarelli. I sindaci revisori eletti sono Natali Camillo in qualità di presidente, Enrico Guarducci ed Elisa Raoli.