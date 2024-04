Cascata delle Marmore «Ripristinare subito il servizio navetta»

di Fra.Tor.

«Lo chiediamo a gran voce, già dallo scorso anno: ripristinate il servizio navetta alla Cascata delle Marmore». Questo l’appello di alcuni operatori commerciali del parco che lamentano: «Abbiamo un’opera d’arte ma così non la valorizziamo».

Gli operatori commerciali: «Servizio navetta indispensabile»

«Si è creato un disservizio non da poco conto alla Cascata delle Marmore – spiegano gli operatori – e crediamo sia doveroso che chi sta arrecando questo disservizio ne risponda in prima persona. Il servizio navetta, che collega il Belvedere superiore a quello inferiore e viceversa, sappiamo che rientra nel capitolato della gara di appalto, quindi un servizio dovuto agli utenti, ma lo scorso anno è stato messo a disposizione solo nella seconda metà di agosto, su prenotazione e a pagamento, e quest’anno? In questi mesi che precedono l’estate non diciamo di metterlo a disposizione tutti i giorni, sappiamo che l’afflusso turistico non è ai picchi massimi, ma almeno nei weekend o nei vari ponti per le festività come Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, il servizio deve essere a disposizione degli utenti».

L’assessore Bordoni: «Per l’estate 2024 il servizio sarà attivo»

L’assessore al turismo del Comune di Terni, Michela Bordoni, rassicura: «Per la prossima stagione estiva il servizio navetta alla Cascata delle Marmore sarà assolutamente attivato. Abbiamo fatto, nei giorni scorsi, un tavolo tecnico proprio sul tema, non ricordo di preciso la data di attivazione, ma gli operatori possono stare tranquilli perché il servizio questa estate ci sarà».