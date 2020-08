La strada statale 320 di Cascia è stata temporaneamente chiusa domenica pomeriggio, in entrambe le direzioni dal chilometro 11 al chilometro 16, a causa di un incendio che ha interessato la scarpata stradale. Il traffico – informa Anas – è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Sul posto è intervenuto il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.

