Cascia: turista 53enne soccorsa in elicottero dopo una caduta

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Valnerina, nella giornata di domenica presso l’eremo di Santa Rita, a Cascia. Una donna di 53 anni, turista, è caduta procurandosi un trauma alla parte bassa della colonna vertebrale. Per trasportarla in ospedale, a Terni, è servito l’intervento dell’elicottero del 115 ‘Drago 53’ alzatosi da Arezzo: stabilizzata e posta su una barella spinale, la donna è stata ‘verricellata’ vista l’impossibilità per il velivolo di atterrare. Il decollo è avvenuto dal campo sportivo a ridosso dell’eremo.

