di Giovanni Cardarello

Dallo scorso 8 maggio la Chiesa cattolica ha un nuovo Papa. Il 267° a salire sul ‘Soglio di Pietro’ è stato il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, da ora e per sempre Papa Leone XIV. Papa Leone, di solida formazione Agostiniana, è un assiduo frequentatore dell’Umbria. Basti pensare che nel 2024 celebrò la messa per la festa di Santa Rita così come accaduto spesso negli anni precedenti.

Ed è partendo da questo presupposto che da qualche giorno, tra i fedeli del territorio umbro, circola una voce, che peraltro trova anche qualche riscontro in ambito ecclesiastico. Papa Leone il prossimo fine settimana potrebbe tornare in Umbria. Le conferme, ovviamente, ancora non ci sono. Ma nei primi giorni di Ufficio Papa Leone ci ha già abituati a blitz a sorpresa. Basti pensare alla salita a Genazzano del 10 maggio quando il nuovo pontefice è arrivato al santuario della Madre del Buon Consiglio, luogo di elezione degli Agostiniani.

Agostiniani come Santa Rita che, come raccontano le cronache della canonizzazione dopo la morte del marito, entrò nel monastero agostiniano di Cascia e divenne monaca e poi Santa. Canonizzazione di cui nel 2025 ricorre il 125° anniversario. Canonizzazione che peraltro avviene per mano dell’ultimo Papa Leone, il XIII Gioacchino Pecci, il Papa della ‘Rerum Novarum’, a cui Prevost si è ispirato per la scelta del nome.

Anniversario, dicevamo, che prevede una serie di eventi che si aprono il 20 maggio con la presentazione delle quattro ‘Donne di Rita’, Marina Mari, suor Rita Giaretta, Yuliia Kurochka e Vittoria Scazzarriello, premiate con l’onorificenza Internazionale attiva dal 1988. Proseguono il 21 maggio con la messa della famiglia Agostiniana, la celebrazione del transito di Santa Rita, il corteo e l’arrivo della fiaccola della pace e del perdono per culminare il 22, giorno della Festa liturgica con la Supplica, la Benedizione delle Rose e la messa dei benefattori celebrata dal Rettore Padre Giustino Casciano.

Rettore che a ‘Il Corriere dell’Umbria’ di domenica 18 maggio, ha affidato un pensiero ed un auspicio che combacia con la voce che vuole Papa Leone a Cascia nella settimana delle celebrazioni. «Sabato 24 maggio celebreremo il 125° anniversario della canonizzazione di Santa Rita – ha dichiarato al quotidiano -. Speriamo, con tutto il cuore che Papa Leone XIV possa venire proprio in quell’occasione». Una sorta di invito non scritto e non formale ma che Papa Prevost potrebbe accogliere con gioia. «Sarebbe un evento straordinario per tutta la comunità di Cascia, che attende con trepidazione la visita del primo Pontefice agostiniano della storia».